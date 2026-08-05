Verso Fiorentina-Depor, Viola Park esaurito: le info di accesso per i tifosi
Con una nota pubblicata sul suo sito ufficiale, la Fiorentina ha dato informazioni utili ai tifosi viola su come raggiungere il Viola Park domani in occasione dell'amichevole contro il Deportivo La Coruna:
ACF Fiorentina informa che la disponibilità di biglietti per la partita amichevole con il Real Club Deportivo, in programma domani, giovedì 6 agosto, alle ore 20:00 presso lo stadio Curva Fiesole del Rocco B. Commisso Viola Park, è esaurita e, pertanto, invita chi non fosse già provvisto di titolo di accesso, a non recarsi al Rocco B. Commisso Viola Park, la cui biglietteria rimarrà chiusa.
Per i tifosi che assisteranno alla gara saranno a disposizione le seguenti aree di parcheggio gratuite:
– Parcheggio Scambiatore della Tramvia, con accesso adiacente al Rocco B. Commisso Viola Park;
– Viola Parking, con accesso da Via della Nave a Rovezzano, 78;
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