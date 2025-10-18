Roma-Inter alle 20.45: le formazioni ufficiali del big-match dell'Olimpico

Oggi alle 20:20
di Redazione FV

Alle 20.45 l'ultima gara di questo sabato che vede la sfida all'Olimpico tra la Roma capolista e l'Inter che insegue. Ecco le formazioni scelte dai due allenatori:

Roma (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, NDicka; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martínez, Bonny. Allenatore: Cristian Chivu.