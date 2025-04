Roma, Hummels dice addio al calcio: "Queste saranno le ultime partite della mia carriera"

Con un video carico di emozioni condiviso sui suoi social, Mats Hummels ha annunciato che si ritirerà dal calcio professionistico al termine della stagione. Il difensore tedesco, attualmente in forza alla Roma, ha deciso di dire addio al calcio giocato, con le ultime partite della sua carriera in arrivo nei prossimi mesi.

Nel video, Hummels ha espresso gratitudine per la sua lunga carriera, ripercorrendo i momenti più significativi e sottolineando quanto il calcio gli abbia dato, sia sul piano professionale che personale. Il giocatore, che ha militato in grandi club come il Borussia Dortmund e il Bayern Monaco, ha lasciato un segno indelebile nel calcio mondiale, e ora si prepara a concludere il suo percorso nel campionato italiano con la maglia giallorossa.