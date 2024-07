ROMA, De Rossi anticipa a domani il raduno a Trigoria

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - Daniele De Rossi ha fretta di cominciare e per questo ha deciso di anticipare di un giorno il raduno a Trigoria. Non più lunedì come programmato inizialmente ma domani pomeriggio per una prima sgambata agli ordini del tecnico. Poi la squadra si fermerà a dormire nel centro sportivo giallorosso e lunedì mattina presto riprenderà a lavorare facendo i test atletici. A disposizione dell'allenatore giallorosso ci saranno tutti quei giocatori non impegnati tra Copa America ed Europeo, per questo almeno per questi primi allenamenti saranno diversi i giovani che si aggregheranno alla prima squadra. (ANSA).