ROMA-BETIS, Le formazioni ufficiali del match

Serata europea, non solo per la Fiorentina, ma anche per la Roma di Jose Mourinho che stasera scenderà in campo contro il Betis Siviglia in Europa League. Di seguito le formazioni ufficiali del match:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Dybala, Zaniolo; Abraham.

Allenatore: José Mourinho.

BETIS (4-2-3-1) Bravo; Aitor Ruibal, Luiz Felipe, Pezzella, Miranda; Guido Rodriguez, Guardado; Canales, Fekir, Joaquin; Willian José.

Allenatore: Pellegrini.