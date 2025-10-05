Roma, Baldanzi: "Mi sento centrale nel progetto. Oggi vittoria di gruppo"

Tommaso Baldanzi, centrocampista della Roma, ha parlato così dopo la vittoria contro la Fiorentina ai microfoni di Dazn: "Mi sento centrale nel progetto, come tutti i calciatori. Ci sono tante partite, ci sarà spazio per tutti. La partita di oggi era complicata, ma da portare a casa: abbiamo lottato dal gruppo, conquistando tre punti preziosissimi per il nostro percorso".

Tanto lavoro anche in fase di non possesso. "Mi trovo molto bene con il mister. Mi chiede di fare le doppie fasi, anche di contrastare e difendere. In una squadra con tanti calciatori forti in fase offensiva, è normale sacrificarsi tanto. È giusto e bello lavorare così, i risultati sono un premio. Dobbiamo continuare a dare il massimo".

Roma alla sosta lì in alto. Ne parlate nello spogliatoio? "Sinceramente non parliamo di questo. La classifica in questo momento non conta tanto. Bisogna restare lassù alla fine, noi dobbiamo solo continuare a lavorare".