Eurorivali, il Mainz perde 4-0 con l'Amburgo ed è terzultimo in Bundesliga

Se in casa Fiorentina non è certo un bel periodo, non va certo meglio ad una delle squadre che i viola affronteranno nel loro cammino in Conference League: il Mainz ha perso 4-0 in casa dell'Amburgo restando in fondo alla classifica della Bundesliga. Decisive le reti di Sambi Lokonga al 6’, seguito dal raddoppio di Philippe al 10’. Nella ripresa, lo stesso Philippe ha firmato la doppietta personale al 61’, mentre Jean-Luc Dompé aveva trovato il tris al 52’. Il Magonza resta così al terzultimo posto con 4 punti fatti in 6 partite.