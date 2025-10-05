Confronto tra Pioli e dirigenza oggi al Franchi. La ricostruzione di DAZN
Secondo quanto riportato da DAZN dalla pancia dell'Artemio Franchi oggi pomeriggio, al termine di Fiorentina-Roma terminata 2-1 per i giallorossi, c'è stato un lungo confronto tra allenatore e dirigenti viola negli spogliatoi. Per questo Pioli è arrivato più tardi del previsto alla postazione per le interviste: la situazione in casa Fiorentina è preoccupante e già oggi è stata manifestata la volontà di andare avanti insieme ma cambiare marcia.
Resta grande fiducia nella guida tecnico e nelle potenzialità del gruppo che sono ritenute superiori a ciò che dice la classifica, tre punti in sei partite però sono troppo pochi e va invertita la rotta.
