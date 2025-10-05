Juventus e Milan non si fanno male: finisce 0-0 allo Stadium

Finisce 0-0 tra Juventus e Milan nel posticipo di Serie A in programma all'Allianz Stadium. Ad andare più vicini al gol sono i rossoneri che falliscono anche un rigore con Pulisic, alla fine però le squadre si dividono la posta e si portano a casa un punto a testa restando entrambe comunque nelle zone nobili della classifica. Il Milan si stacca da Roma e Napoli ma va comunque a 13 punti, la Juventus insegue con 12 al quarto postto in Serie A.