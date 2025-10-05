Juventus e Milan non si fanno male: finisce 0-0 allo Stadium
FirenzeViola.it
Finisce 0-0 tra Juventus e Milan nel posticipo di Serie A in programma all'Allianz Stadium. Ad andare più vicini al gol sono i rossoneri che falliscono anche un rigore con Pulisic, alla fine però le squadre si dividono la posta e si portano a casa un punto a testa restando entrambe comunque nelle zone nobili della classifica. Il Milan si stacca da Roma e Napoli ma va comunque a 13 punti, la Juventus insegue con 12 al quarto postto in Serie A.
Pubblicità
News
Le più lette
Copertina
Tommaso LoretoFirenzeViolaFiorentina-Roma è anche Pioli contro Gasp. Viola in cerca di una svolta, e di un'identità chiara
Alberto PolverosiFiorentina, i 10 problemi. Da Kean che non segna agli errori della difesa. Ma Pioli è uno dei pochi allenatori in grado di risolverli
Luca CalamaiBene la vittoria ma la Fiorentina è ancora malata. Prezioso il gol di Piccoli, Dzeko non convince, Gud irritante. Ndour un titolare, De Gea che parate. E ora una Roma avvelenata
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com