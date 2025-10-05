Politano va ko, al suo posto Gatttuso chiama Spinazzola per l'Italia
Altro cambio nelle convocazioni dell'Italia di Rino Gattuso per i prossimi impegni contro Estonia ed Israele: dopo l'infortunio occorso durante Napoli-Genoa a Matteo Politano, il CT ha scelto di chiamare al suo posto Leonardo Spinazzola che torna così in Nazionale due anni dopo. Lui che era stato grande protagonista dell'Europeo vinto con Mancini CT prima dell'infortunio molto grave che lo ha costretto ai box per diverso tempo. Ora si gode il bel momento culminato con la convocazione in Nazionale.
