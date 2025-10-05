Amoruso sulla difesa della Fiorentina: "Manca comunicazione. E sui calci piazzati..."

vedi letture

Ospite in studio a RTV 38, l'ex viola Lorenzo Amoruso si è così espresso sul momento della Fiorentina: "I dettagli fanno la differenza in qualsiasi situazione calcistica e non. La squadra in difesa ha sempre avuto problemi, poi ci sono annate in cui il portiere para tutto e l'attaccante la butta dentro da tutte le parti, quest'anno però non è così ed emergono gli errori. La Roma ha calciato tre volte in porta... Quando sei in crisi, perché la Fiorentina è in una crisi assurda, le antenne siano altissime.

Il quadro della situazione secondo me va sui difensori che stanno mancando, non parlano e non comunicano, hanno le distanze sbagliate e un concetto di giocare a tre troppo sbagliato. I due gol sono errori di comunicazione con cambi di marcature in corso d'opera, non ho ancora capito come marca la Fiorentina sui calci piazzati... La verità è che oggi forse è stata la partita migliore da parte della stagione perché almeno c'è stata un po' di intraprendenza ma è mancata la capacità di gestire la partita".