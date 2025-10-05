Aglietti: "Chi non è preoccupato per la Fiorentina oggi è un incosciente"

Alfredo Aglietti, allenatore di lungo corso, ha così parlato del momento-no della Fiorentina a RTV 38: "Chi non è preoccupato è un incosciente perché bisogna essere preoccupati. La Fiorentina anche oggi pur non giocando una partita bruttissima, ha fatto vincere la Roma con il minimo sforzo. Quando doveva mettere sotto l'avversario non l'ha mai fatto. I giocatori non giocano contro Pioli e cercano di fare il massimo possibile ma se il massimo è questo, allora come si fa a non essere preoccupati.

Ho la sensazione che la Fiorentina deve uscirne a livello collettivo ma vedo una squadra con pochi spunti positivi. La sosta inoltre non aiuta perché avrai addosso un carico molto pesante. La sconfitta con la Roma si va a sovraccaricare in un momento davvero complicato".