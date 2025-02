Rocio Rodriguez parla di Firenze: "A Borja arrivò una mega offerta ma eravamo già felici"

vedi letture

Rocio Rodriguez, moglie dell'ex centrocampista viola Borja Valero, ha parlato al Corriere Fiorentino del rapporto della sua famiglia con la città di Firenze: "Questo è il nostro posto nel mondo, la consideriamo casa nostra. Mia sorella mi disse che non mi aveva mai visto così felice come quando arrivai qui. Era il 2017, a Borja arrivò una mega offerta: venne il suo procuratore a casa nostra per convincerci. Parlammo tra noi, a Firenze non ci mancava nulla mentre di là non avremmo trovato neanche una scuola internazionale per i nostri figli. Volevamo solo continuare a essere felici, così dicemmo di no".