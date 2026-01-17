Rocco Commisso in versione boxeur: così Leonardo Fabbri ricorda il patron viola

Rocco Commisso in versione boxeur: così Leonardo Fabbri ricorda il patron viola
Oggi alle 06:37News
di Redazione FV

Anche il noto pesista italiano (fiorentino e tifoso viola) Leonardo Fabbri ha subito voluto ricordare Rocco Commisso, a poche ore dalla notizia della sua morte. L'atleta ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae assieme al numero uno viola all'interno di un Viola Park ancora in costruzione con Commisso in una posizione da boxeur, quasi pronto a "sfidare" sul ring il muscoloso Fabbri. Ecco l'immagine: