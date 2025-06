Rocchi: "Se dialogo non funziona chiederò agli arbitri di essere più duri, proteste panchina non tollerabili"

Il presidente AIA Antonio Zappi, il vice presidente vicario Francesco Massini e il responsabile CAN Gianluca Rocchi hanno tenuto la conferenza stampa di fine stagione nella sede della Figc a Roma. "Questo campionato è appassionante - ha spiegato il designatore -ma è di una difficoltà estrema e non ha permesso di valorizzare alcuni giovani per l’importanza e il peso della partita. Quando si investe sui giovani ci vuole tempo e pazienza, purtroppo il calcio non ha tempo né pazienza. Se vogliamo avere arbitri al top sui 39-40 anni, dobbiamo investire su giovani di 32-33 anni. Sono rischi ponderati, ma stiamo facendo un investimento per il futuro. Vogliamo valorizzare i giovani perché a oggi facciamo fatica a utilizzare dei giovani nei big match".

Poi prosegue sulle tante polemiche che ci sono state: "Avevo chiesto di essere duri nelle ultime giornate e sono stati allontanati cinque allenatori nella penultima giornata, le proteste sono eccessive. Se la strada del dialogo non è corretta dirò ai ragazzi di essere più duri da subito, non sono tollerabili alcune proteste delle panchine. Abbiamo dato un’apertura generale sui nostri errori, ci assumiamo le nostre responsabilità e non devo dire bravo a me stesso, ma agli arbitri perché ci sono ragazzi che sono disponibili a far ascoltare le loro voci per poi essere messi in discussione davanti all’opinione pubblica".