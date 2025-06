Calendari: la Fiorentina chiede alla Lega di giocare le prime gare in trasferta

La Lega Serie A ha pubblicato poco fa un comunicato con quelli che saranno i criteri di compilazione del calendario della stagione 2025/26 che sarà stilato domani. Per quanto riguarda la Fiorentina da sottolineare il punto legato all'alternanza. Questa è infatti prevista "negli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di Società: INTER-MILAN, LAZIO-ROMA, JUVENTUS-TORINO, FIORENTINA-PISA, con alcune eccezioni dovute ad eventi concomitanti o impedenti che non lo consentiranno: nello specifico a inizio stagione per Fiorentina e Pisa al fine di consentire l’ultimazione dei lavori previsti nei due impianti e per Milan e Inter nel periodo di non disponibilità dello stadio Giuseppe Meazza di Milano, che sarà palcoscenico della Cerimonia Inaugurale dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina il 6 febbraio 2026".

La Fiorentina si incrocerà quindi col Pisa (quando una giocherà in casa, l'altra sarà in trasferta) e soprattutto, al pari dei nerazzurri, la società di Commisso ha comunicato alla Lega la necessità di giocare le prime gare del campionato fuori casa per sfruttare a pieno il periodo estivo per i lavori di ristrutturazione dello stadio Franchi.

Si conferma poi l'assenza della sosta invernale: il Campionato 25/26 dal 24 agosto 2025 al 24 maggio 2026 si interromperà solo in occasione delle 4 finestre FIFA (7 settembre, 12 ottobre, 16 novembre, 29 marzo) e nel periodo natalizio si giocherà il weekend del 21 dicembre, del 28 dicembre e del 3 gennaio, oltre al turno infrasettimanale del 6 gennaio.