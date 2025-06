Parma, si lavora per il dopo-Chivu: ecco De Rossi o Gilardino

Il Parma ha dato il via alla ricerca del nuovo allenatore che guiderà la squadra nella prossima stagione. Con la possibile separazione da Chivu, la dirigenza crociata è al lavoro per individuare il profilo ideale da affidare alla panchina.

Tra i primi nomi presi in considerazione dalla società emiliana ci sono due volti noti del calcio italiano, entrambi campioni del mondo e reduci da esperienze recenti in panchina: Alberto Gilardino e Daniele De Rossi. Gilardino si è messo in luce alla guida del Genoa, dove ha evidenziato buone capacità nella gestione del gruppo e nello sviluppo dei giovani talenti, qualità che lo rendono un'opzione interessante per un progetto in evoluzione.

Daniele De Rossi, invece, ha colpito per il suo impatto positivo alla Roma, riuscendo a trasformare una stagione complicata in un cammino esaltante. Nonostante fosse alla sua prima vera esperienza nella massima serie, ha mostrato notevoli capacità sia tattiche che di leadership. Al momento, tuttavia, secondo quanto riferito da Sky Sport, non sono ancora stati avviati contatti ufficiali con nessuno dei due candidati.