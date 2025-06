Baggio ripercorre il suo passaggio alla Juve: "Non volevo andare via dalla Fiorentina"

L'ex calciatore della Fiorentina Roberto Baggio si è raccontato al canale YouTube BSMT, parlando della sua carriera. Queste le sue parole: "Io sono stato molto grato a Firenze, alla città, ai tifosi, alla Fiorentina che aveva scelto comunque di acquistarmi. Per questo motivo, la gente mi voleva bene e ho fatto praticamente due anni senza giocare. Ero da solo, mi ricordo che partivo da casa che avevo dieci persone a tavola tutti i giorni in famiglia, con questo problema e non vedevo una via d'uscita. È normale che ci siano momenti in cui per quanto tu faccia e non vedi un risultato ti vengano dei dubbi. Era un momento difficile".

Poi ha continuato: "Andavo a ritirare la busta, ma non avevo il coraggio di metterla in banca. Perché mi sentivo in colpa. Perché non giocavo e mi vergognavo. Sono fatto così. Restituire in campo quanto la Fiorentina aveva fatto per me era un atto dovuto. Mi sentivo veramente amato dalla gente anche se non avevo ancora giocato. Mi è rimasto dentro questo. Per questo è stato così difficile andare via per me".

E sul suo addio ha detto: "Non volevo andarmene dalla Fiorentina e questo è stato visto come un rifiuto alla Juventus. Io in realtà non rifiutavo la Juventus, ma non volevo andarmene da Firenze. Mi sentivo in debito con la città, con la gente, con la tifoseria. Sarei andato via dopo magari, ma non in quel momento. Ricordo ovviamente le proteste, era appena avvenuto il mio trasferimento e la gente era avvelenata, ci furono incidenti per tre giorni e la cosa mi toccò profondamente. Non ce l'avevano con me, era ovviamente il fatto che io ero andato via e loro non volevano assolutamente. Di conseguenza il loro amore si è scatenato in un inferno".