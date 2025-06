Gosens: "Rappresentare la Germania è il sogno più grande per me"

Robin Gosens è stato protagonista in negativo della semifinale di Nations League persa dalla sua Germania ieri a Monaco di Baviera contro il Portogallo. Entrato al 60', l'esterno della Fiorentina è stato saltato nettamente da Francisco Conceicao in occasione dell'1-1 del Portogallo (gara poi finita 1-2 per i lusitani). Tornare in Nazionale è comunque un grande traguardo che certifica la grande stagione di Gose ns che in queste ore, dal ritiro tedesco, ha parlato a Stuttgarter Zeitung della sua relazione con la Nazionale ma non solo: "Qui sto bene, anzi benissimo. Soprattutto perché mi è permesso essere qui a rappresentare il mio paese. Questa è la cosa più bella per me. Quando ho ricevuto la chiamata da Julian Nagelsmann, ero felice come un bambino per una ricompensa. La Nazionale non sarà mai qualcosa che darò per scontato”.

Gosens ha poi parlato della maturazione avuta in quest'ultimo periodo: “A 30 anni, sono una persona che sa pensare non solo al presente, ma anche a ciò che accadrà nella vita dopo. Prepararmi a questo mi aiuta ad apprezzare ancora di più il presente. Perché so quanto sia speciale e lo apprezzo di conseguenza. Cerco di non fossilizzarmi sui privilegi del calciatore. Ci sono cose che detesto di questo lavoro, ad esempio essere messo al di sopra degli altri. Penso a quando sono in un ristorante pieno e i proprietari mandano via clienti per farmi sedere lì. Trovo tutto questo sgradevole".