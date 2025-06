Inter, no del Como per Fabregas, due ex in pole per la panchina nerazzurra

Non solo Fiorentina: anche per l'Inter sono ore caldissime. Dopo l'addio di Simone Inzaghi, ufficializzato nelle scorse ore come nuovo tecnico dell'Al Hilal, i nerazzurri sono alla ricerca di un sostituto. Nella giornata di ieri, scrive Tuttomercatoweb.com, la dirigenza nerazzurra ha spinto per arrivare al sì di Cesc Fabregas, come dimostra anche il viaggio lampo di Piero Ausilio a Londra.

Il Como che però ha alzato un muro fin dal primo momento e detto no alla società di Viale della Liberazione per lo spagnolo, che quindi resterà ad allenare sul lago. "La società ha comunicato direttamente al Presidente dell'Inter il nostro rifiuto. E loro lo hanno riconosciuto come ci si aspetta tra club che hanno rispetto reciproco con grande chiarezza. Le voci insistenti sono pura fantasia, la nostra è una risposta chiara", questa la risposta di Mirwan Suwarso riportata da Tuttomercatoweb.com. Da qui si è passati al testa a testa fra Patrick Vieira del Genoa (accostato anche alla Fiorentina) e Cristian Chivu del Parma, con l'ex difensore rumeno che negli ultimissimi minuti ha messo la freccia superando il francese nelle preferenze.

In queste ore il tecnico, ex Primavera proprio dell'Inter, ha preso tempo col Parma in merito al prolungamento del contratto e sta valutando le possibilità a sua disposizione. E la stessa società nerazzurra ha avviato i contatti in questo senso con la società ducale. Trattativa quindi in corso e Cristian Chivu che ad oggi è diventato il candidato più caldo per raccogliere la pesante eredità lasciata da Simone Inzaghi.