Ritorno di Totti alla Roma? Ranieri conferma: "I Friedkin ci stanno pensando"

Francesco Totti di nuovo alla Roma, non è un'utopia ma il sogno di molti che potrebbe realizzarsi a breve. Una importantissima per l'ambiente giallorosso ma anche per il calcio italiano, confermata in questi minuti da Claudio Ranieri, senior advisor del club e consulente personale della famiglia Friedkin. "Ci stanno pensando", ha detto Ranieri in un'intervista rilasciata a SkySport. Quindi il pensiero dell'ex allenatore prosegue: "Mi auguro che Francesco possa essere davvero utile alla Roma, perché lui è parte della Roma", ha spiegato.

Un annuncio alla piazza che farà certamente rumore e che testimonia la concretezza della trattativa in essere col Pupone. L'emittente satellitare aggiunge ulteriori dettagli: Dan e Ryan Friedkin hanno riattivato i contatti con l'ex capitano già da un po' di tempo, con un dialogo che sta andando avanti su basi costruttive. In questo momento allo studio c'è l'eventuale ruolo che Francesco Totti andrebbe a ricoprire all'interno del mondo Roma.