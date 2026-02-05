Kouame può ancora partire: arriva l'offerta dell'Aris Salonicco
E' stato il protagonista del più grosso giallo di mercato invernale. Christian Kouame all'Hellas Verona, un affare definito negli ultimissimi istanti della sessione conclusa lunedì 2 febbraio, ma che la Lega Serie A ha poi cancellato a causa della documentazione incompleta consegnata dai due club. Quindi l'attaccante classe '97 rimane in teoria un calciatore viola, anche se c'è la possibilità che possa ancora partire.
Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it infatti per Kouame sarebbe arrivata l'offerta dell'Aris Salonicco, club attualmente terzo in Super League greca. L'Aris vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo, per concretizzare l'operazione c'è tempo fino a domani sera (il mercato greco chiude il 6 febbraio). Ricordiamo che Kouame alla Fiorentina percepisce uno stipendio di 1,7 milioni netti a stagione ma è ormai da tempo fuori dalle rotazioni di Paolo Vanoli.
