RISULTATI, Lazio fuori dall'EL. Atalanta avanti

Questi i risultati di questa sera di Europa League per le italiane.

OLYMPIACOS-ATALANTA 0-3 - Una serata magica per l'Atalanta al Pireo, con uno 0-3 all'Olympiacos che riporta il sereno dopo il Var - e le dichiarazioni di Gasperini contro la tecnologia - di Firenze. Una vittoria mai in discussione, senza nessun problema, in uno stadio molto caldo dove anche Juventus, Milan e altre hanno perso.

LAZIO-PORTO 2-2 - Finisce il sogno europeo della Lazio, che lotta fino all'ultimo contro il Porto ma non va oltre un pareggio per 2-2 che basta e avanza ai lusitani, forti del successo di sette giorni fa al Do Dragao.