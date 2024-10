RISCATTI, Se esercitati tutti servirebbero più di 60 mln

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra i tanti giocatori nuovi nella rosa della Fiorentina, molti sono giunti a Firenze con la formula del prestito con diritto di riscatto. Come riportato da Tuttomercatoweb.com in alcune situazioni è prevista una clausola che fa scattare l'obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. È il caso di Gosens, che dovrebbe giocare il 50% delle partite per almeno 45 minuti oltre che aiutare i viola a qualificarsi ad una coppa europea per la prossima stagione, ma anche di Bove, che invece di presenze ne deve fare il 60%. Per il tedesco la cifra pattuita è di 7,5 milioni, mentre di 10,5 per l'ex Roma.

Discorsi diversi per Cataldi, Adli e Colpani per i quali la Fiorentina ha solo l'opzione del diritto di riscatto. Per i tre rispettivamente, in caso di acquisto a titolo definitivo, dovrà sborsare 4, 10,5 e 12 milioni. Ultimo, ma ovviamente non per importanza, Albert Gudmundsson. Per il riscatto obbligatorio dell'islandese dovranno verificarsi alcune condizioni ma, dopo un lungo corteggiamento, la Fiorentina non si farà certo sfuggire il suo nuovo numero 10 ora che già, nonostante sia ancora di proprietà del Genoa, veste di viola. Sul suo riscatto a 17 milioni non ci sono quindi dubbi, mentre ci sarà da capire cosa vorrà fare la società gigliata con gli altri prestiti. La cifra totale, da versare tutta nel giro di poco tempo, sarebbe superiore ai 60 milioni.