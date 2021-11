RINNOVI, Insigne e Napoli sempre più lontani

In serie A oltre al mancato rinnovo di Vlahovic che sembra arrivato al capolinea con la Fiorentina, sono tanti i rinnovi problematici da risolvere per quanto riguarda giocatori importanti per le rispettive società. Tra questi c'è il rinnovo di Lorenzo Insigne, sempre più lontano da De Laurentiis, scrive Tuttosport che riporta le parole delle due parti. "Se Insigne crederà che il suo percorso a Napoli sia finito, ce ne faremo tutti quanti una ragione. Lui e noi che dovremo accettare la sua decisione". Ma l'agente Pisacane lascia capire che in questo caso è anche una questione di offerta, bassa per il giocatore: "Non è vero che a Lorenzo sia stato offerto un contratto da 5 milioni a stagione. Gliene hanno proposto uno che vale poco più della metà di quella cifra, a stagione e per i prossimi 4 anni". Con Inter, Everton e PSG spettatori interessati.