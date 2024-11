RIGORI A FAVORE, Con il Var comanda l'Inter. Viola 6ª

FirenzeViola.it

Rigore sì, rigore no, check VAR, rigore negato o confermato. A prescindere dal funzionamento del VAR e i possibili miglioramenti che potrebbero essere effettuati, nasce una domanda curiosa: chi ha ricevuto più rigori a favore in questi ultimi anni? Rimanendo fedeli alla classifica offerta da Transfermarkt, notiamo che l'Inter è in testa a tutte sia per penalty ottenuti (70) che per percentuale realizzativa (84%). La Juventus compare solo al settimo posto, con dieci rigori in meno rispetto ai nerazzurri e anche alla Lazio, mentre il Milan ne ha avuti quattro in più. Fiorentina sesta con 61 rigori a favore e il 77% realizzati.

La classifica top 15

1. Inter 70 rigori a favore - 84% realizzati

2. Lazio 70 rigori a favore - 80% realizzati

3. Roma 66 rigori a favore - 82% realizzati

4. Milan 64 rigori a favore - 75% realizzati

5. Napoli 61 rigori a favore - 77% realizzati

6. Fiorentina 61 rigori a favore - 77% realizzati

7. Juventus 60 rigori a favore - 77% realizzati

8. Sassuolo 58 rigori a favore - 86% realizzati

9. Atalanta 53 rigori a favore - 74% realizzati

10. Genoa 44 rigori a favore - 77% realizzati

11. Sampdoria 44 rigori a favore - 77% realizzati

12. Verona 37 rigori a favore - 84% realizzati

13. Bologna 35 rigori a favore - 86% realizzati

14. Torino 33 rigori a favore - 85% realizzati

15. Cagliari 30 rigori a favore - 73% realizzati

16. Udinese 30 rigori a favore - 70% realizzati