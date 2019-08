RIBERY-MANIA, Già 600 maglie vendute con il 7

Come sottolinea questa mattina La Nazione, è iniziata la Ribery-mania: non ha perso tempo la Fiorentina, che dopo aver ufficializzato il fuoriclasse mercoledì ha subito reso disponibile nei suoi store la maglia numero 7 con il cognome del francese, al quale (sotto consiglio di Arturo Vidal, cileno ed ex compagno al Bayern Monaco di Franck) Erick Pulgar ha generosamente ceduto la sua cifra, scelta appena pochi giorni prima in onore del connazionale David Pizarro: il mediano ha optato per la numero 78. Da quel momento il boom è stato automatico, con quasi 600 magliette acquistate sia online che nei punti vendita in ventiquattro ore, un’impennata che probabilmente nel giro di pochi giorni farà schizzare il nome del francese in testa alla classifica dei giocatori più richiesti a livello di personalizzazione maglia (prima dell’arrivo di Ribery, i primi tre più richiesti erano Boateng, Chiesa e Pezzella)