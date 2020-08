RIBERY, Il francese è tornato a Firenze

Giusto il tempo di rilassarsi un paio di settimane con la sua famiglia e per Franck Ribery è già tempo di tornare a Firenze. Come mostra su Instagram lo stesso calciatore, il francese si è presentato questo pomeriggio al centro sportivo della Fiorentina per riprendere confidenza con i luoghi d'allenamento. Mentre la nuova stagione è alle porte, il primo giocatore a mostrarsi pronto a tornare è proprio lui: Franck Ribery.