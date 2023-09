REPORT ACF, LESIONE AL CROCIATO PER DODO: DOVRA' OPERARSI

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, PER DODÒ UNA DISTORSIONE AL GINOCCHIO Nonostante la vittoria, la gara di Udine lascia anche qualche notizia negativa per la Fiorentina. È il caso di Dodò, uscito dopo pochi minuti di inizio partita per infortunio. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, per il brasiliano si tratta di una... Nonostante la vittoria, la gara di Udine lascia anche qualche notizia negativa per la Fiorentina. È il caso di Dodò, uscito dopo pochi minuti di inizio partita per infortunio. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, per il brasiliano si tratta di una... NOTIZIE DI FV VICE DODO, LA FIORENTINA NON PENSA AGLI SVINCOLATI La tegola Dodo crea un buco importante a destra e nella difesa in generale visti gli infortuni di Pierozzi e Mina. Ma secondo quanto risulta, la Fiorentina per ora non dovrebbe attingere al mercato degli svincolati aspettando poi gennaio per capire se c'è bisogno... La tegola Dodo crea un buco importante a destra e nella difesa in generale visti gli infortuni di Pierozzi e Mina. Ma secondo quanto risulta, la Fiorentina per ora non dovrebbe attingere al mercato degli svincolati aspettando poi gennaio per capire se c'è bisogno... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 25 settembre 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi