RENATE, Nuovo innesto: arriva Destiny Egharevba

Il Renate ha annunciato l'innesto del giocatore viola Destiny Egharevba, nell'ultima stagione in prestito alla Recanatese. Questo il comunicato ufficiale: "Nuovo innesto per il Renate: arriva Destiny Egharevba. Esterno offensivo destro nato a Verona il 4 febbraio 2003, di origini nigeriane, cresce nel settore giovanile del Chievo, a cui rimane legato fino al fallimento dei clivensi nell'estate del 2021.

Completa il percorso giovanile alla Fiorentina, con cui vince in Primavera una Coppa Italia ed una Supercoppa Italiana. Nelle ultime due stagioni ha calcato i campi di Serie C con le maglie di Vis Pesaro, Fiorenzuola e Recanatese, per un totale di 37 presenze. Per Destiny, contratto biennale con le pantere (con opzione anche per la stagione '26/27), con scadenza il 30 giugno 2026".