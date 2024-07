REGGIANA, Piacciono due viola: Distefano e Amatucci

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Due giovani viola piacciono alla Reggiana. Secondo quanto riporta la Gazzetta di Reggio la Reggiana sarebbe interessata a Distefano e Amatucci. Chissà se nell'amichevole di venerdì al Viola Park, i due club non abbiano parlato anche di questo tema. Al momento il secondo si trova in tournée in Inghilterra con la squadra, ma nel caso in cui i club dovessero trovare un accordo, il classe 2004 è pronto a rientrare a Firenze.