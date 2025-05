Real Madrid, è ufficiale: arriva l'ex Juve Huijsen dal Bournemouth per 60 milioni

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Il Real Madrid ha annunciato l'ingaggio di Dean Huijsen, centrale ex Juventus di 20 anni. Il difensore con nazionalità olandese e spagnola (attualmente gioca per la nazionale iberica) è costato circa 60 milioni di euro: il valore della sua clausola. Alla Juventus andrà il 10% della transazione meno i 15 milioni pagati dal Bournemouth la scorsa estate per averlo in Premier League, ai bianconeri in totale andranno meno di cinque milioni. Al Malaga e al piccolo club spagnolo del San Felix, i due club dove il giocatore si è formato nelle giovanili, andrà invece il 5%.

Il regolamento Uefa prevede infatti che il 5% del totale sia distribuito tra i club di formazione dei giocatori dai 12 ai 23 anni. Huijsen ha giocato in Italia anche nella Roma in prestito da gennaio 2024 fino all'estate dello stesso anno. (ANSA).