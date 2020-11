RASTELLI, Sottil deve trovare continuità. Simeone...

Nel corso dell'intervista a TMW Massimo Rastelli, ex tecnico del Cagliari, ha parlato anche dei rossoblù. E sull'avvio di campionato della squadra di Di Francesco ha detto: "Lo sto vedendo bene, Eusebio è molto preparato. Naturalmente quando inizia un nuovo progetto c'è bisogno di tempo per assimilare il nuovo modo di giocare ma il tecnico è stato bravo anche a cambiare sistema di gioco in base alle caratteristiche dei calciatori. Il Cagliari ora ha cambiato marcia".

Joao Pedro è il trascinatore... "Sì, è nel pieno della maturità ed è il punto di riferimento di una squadra formata da ottimi giocatori".

Simeone invece come lo giudica? "Molto bene, si è ripreso e ha ritrovato fiducia e buona continuità. Gioca in una squadra propositiva e questi per un attaccante è molto importante".

Che pensa invece di Sottil? "Può essere una bella sorpresa ma deve trovare quella continuità di rendimento che a volte quando si è giovani si stenta a trovare. Le ultime prestazioni sono state confortanti e credo che a Cagliari possa crescere nel migliore dei modi".