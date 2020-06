RASMUSSEN, Prova grigia: concede rigore e ko 2-1

Jacob Rasmussen, difensore in prestito dalla Fiorentina, è sceso in campo quest'oggi con la maglia dell'Erzgebirge Aue, la squadra di Zweite Bundesliga (seconda serie tedesca) in cui milita attualmente. Una partita amara per il danese ex Empoli, con un intervento che ha concesso un rigore al St. Pauli, poi sbagliata da Diamantakos. In generale comunque prestazione grigia, e sconfitta finale per 2-1 in cui non è apparso certamente brillante né esente da responsabilità.