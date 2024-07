RAPAJC, Pongracic è completo: Firenze piazza giusta

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

“Pongracic? La Fiorentina ha fatto un grande acquisto. È un ottimo calciatore, completo in tutto. E in viola avrà l’occasione per crescere”. Così a TMW l’ex attaccante di - tra le altre - Perugia, Ancona e Hajduk Spalato, Milan Rapajc.

Il Lecce gli ha consentito di spiccare il volo…

“Il ragazzo ha fatto molto bene al Lecce. Firenze è la piazza giusta per continuare a fare bene. Può esprimere le sue qualità ulteriormente per poi fare un altro step e consacrarsi definitivamente”.