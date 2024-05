RANKING UEFA, La Fiorentina chiude al 49esimo posto

FirenzeViola.it

© foto di Gaetano Mocciaro

Questo il ranking UEFA aggiornato dopo la finale di Conference League, che ha visto la prima greca vincente in una competizione europea con la Fiorentina che ha perso la seconda finale consecutiva. Il club del Pireo guadagna una posizione mentre si chiude qui l'avventura italiana, con un 2023/24 che vede la Roma come la migliore dell'ultimo quinquennio tra le nostre squadre, al pari dell'Inter ma davanti ai nerazzurri per un coefficiente più alto ottenuto nell'ultima stagione sportiva. La Fiorentina invece resta al 49esimo posto generale.

1. Manchester City (Inghilterra) 148.000

2. Bayern Monaco (Germania) 144.000

3. Real Madrid (Spagna) 134.000

4. Paris Saint-Germain (Francia) 116.000

5. Liverpool (Inghilterra) 114.000

6. Roma (Italia) 101.000

7. Inter (Italia) 101.000

8. Borussia Dortmund (Germania) 97.000

9. Lipsia (Germania) 97.000

10. Chelsea (Inghilterra) 96.000

11. Manchester United (Inghilterra) 92.000

12. Barcellona (Spagna) 91.000

13. Bayer Leverkusen (Germania) 90.000

14. Atlético Madrid (Spagna) 89.000

15. Siviglia (Spagna) 84.000

16. Villarreal (Spagna) 82.000

17. Atalanta (Italia) 81.000

18. Napoli (Italia) 80.000

19. Juventus (Italia) 76.000

20. Benfica (Portogallo) 79.000

21. Porto (Portogallo) 77.000

22. Arsenal (Inghilterra) 72.000

23. West Ham (Inghilterra) 69.000

24. Ajax (Olanda) 67.000

25. Brugge (Belgio) 64.000

26. Rangers (Scozia) 63.000

27. Shakhtar Donetsk (Ucraina) 63.000

28. Eintracht Francoforte (Germania) 60.000

29. Milan (Italia) 59.000

30. Feyenoord (Olanda) 57.000

31. Sporting CP (Portogallo) 54.500

32. Lazio (Italia) 54.000

33. PSV Eindhoven (Olanda) 54.000

34. Tottenham (Inghilterra) 54.000

35. Slavia Praga (Repubblica Ceca) 53.000

36. Basilea (Svizzera) 52.000

37. Copenaghen (Danimarca) 51.500

38. Real Sociedad (Spagna) 51.000

39. Dinamo Zagabria (Croazia) 50.000

40. Salisburgo (Austria) 50.000

41. AZ Alkmaar (Olanda) 50.000

42. Braga (Portogallo) 49.000

43. Marsiglia (Francia) 48.000

44. Olympiacos (Grecia) 48.000

45. Lille (Francia) 47.000

46. Gent (Belgio) 45.000

47. Lione (Francia) 44.000

48. Rennes (Francia) 43.000

49. Fiorentina (Italia) 42.000

50. Stella Rossa (Serbia) 40.000

89. Torino (Italia) 18.056