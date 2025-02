Ranking UEFA, Italia terza, scavalcata dalla Spagna. Ad ora non avrebbe il 5° posto Champions

Dopo la tre giorni di coppe europee, l'Italia scivola al terzo posto nella classifica del ranking UEFA stagionale per Paesi, quella che a fine anno decreterà i due campionati che avranno lo slot in più nella prossima Champions League. Come temuto, la Spagna stava andando molto più veloce e ci ha superato nel giovedì di Europa e Conference League. Paghiamo caro le sconfitte di Atalanta e Milan, oltre al pari della Roma. Nulla è ancora perduto, a partire dalle gare di ritorno dove sarà fondamentale mantenere tutte le nostre rappresentanti. E sperare in un harakiri del Real Madrid contro il Manchester City e magari (cosa assai improbabile) della Real Sociedad contro il Midtjylland. Il Betis, che ha vinto 0-3 a Gent, è già con un piede e mezzo agli ottavi di Conference League.

RANKING STAGIONALE UEFA

1. Inghilterra 20.892

2. Spagna 18.035

- - -

3. Italia 17.687

4. Germania 15.421

5. Portogallo 15.350

6. Francia 14.214

7. Belgio 13.550

8. Olanda 13.250

9. Grecia 11.062

10. Svezia 10.125