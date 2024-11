RANKING UEFA, Italia terza dopo l'ultimo turno di coppe

FirenzeViola.it

© foto di Gaetano Mocciaro

Con le gare di Fiorentina e Lazio di ieri sera si è chiuso un altro turno di coppe europee. Le formazioni italiane hanno raccolto 3 vittorie (Milan, Inter e Atalanta), un pareggio (Juventus) e una sconfitta (Bologna) in Champions, un successo (Lazio) e un pari (Roma) in Europa League e un ko (Fiorentina) in Conference League. Così al momento l'Italia si trova al terzo posto nel ranking UEFA per nazioni, con 8.750 punti, dietro a Inghilterra (9.429) e Portogallo (9.200). I primi due paesi alla fine della stagione avranno diritto ad un posto aggiuntivo in Champions League per la stagione successiva. Di seguito il ranking UEFA per nazioni aggiornato:

RANKING UEFA AGGIORNATO

INGHILTERRA 9.429 (7/7)

PORTOGALLO 9.200 (5/5)

---------------------------------

ITALIA 8.750 (8/8)

GERMANIA 8.375 (8/8)

FRANCIA 8.071 (6/7)

SPAGNA 7.857 (7/7)

REP.CECA 7.500 (4/5)

BELGIO 7.400 (5/5)

OLANDA 6.666 (5/6)

POLONIA 6.375 (3/4)