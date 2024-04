RANKING, Più vicino il 5° posto Champions per l'Italia

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Serie A continua ad avvicinarsi alla conquista della quinta posizione valida per l’accesso alla prossima edizione della Champions League. Questo il ranking Uefa per i posti extra aggiornato dopo le vittorie di Roma e Atalanta in Europa League e il pareggio della Fiorentina in Conference League.

ITALIA 18.428 (7 partecipanti)

GERMANIA 16.785 (7 partecipanti)

INGHILTERRA 16.750 (8 partecipanti)

SPAGNA 15.062 (8 partecipanti)

FRANCIA 14.750 (6 partecipanti)

BELGIO 13.600 (5 partecipanti)

REP.CECA 13.5000 (3 partecipanti)

TURCHIA 11.500 (4 partecipanti)

PORTOGALLO 11.000 (6 partecipanti)

OLANDA 10.000 (5 partecipanti)