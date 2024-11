RANKING FIFA, Italia nona. Non cambia il podio

FirenzeViola.it

Al termine della due settimane di impegni internazionali, ecco la nuova classifica Fifa. Dopo la vittoria contro l'Italia a San Siro nella sfida dell'ultimo turno della fase a gironi della Nations League, la Francia ha sperato di chiudere l'anno solare in testa al ranking FIFA. C'era una sola possibilità: l'Argentina avrebbe dovuto inciampare contro il Perù, ma l'Albiceleste non ha fallito e ha vinto 1-0 grazie al sontuoso gol di Lautaro Martinez su assist di Lionel Messi. I campioni del mondo in carica manterranno quindi il primo posto nell'ultima classifica FIFA del 2024, davanti ai Bleus e alla Spagna campione d'Europa.

La prossima classifica FIFA secondo L'Equipe:

1. Argentina 1.867,25 punti

2. Francia 1.859,79

3. Spagna 1.853,28

4. Inghilterra 1.813,81

5. Brasile 1.775,85

6. Portogallo 1.756,12

7. Paesi Bassi 1.747,55

8. Belgio 1.740,62

9. Italia 1731.51

10. Germania, 1703.79