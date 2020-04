RANIERI, Rialti? Perdo un amico che mi voleva bene

Claudio Ranieri, ex allenatore della Fiorentina, ha ricordato il giornalista Alessandro Rialti venuto a mancare ieri sera. Ecco le sue parole: "Ci siamo conosciuti nel 93 e siamo entrati subito in sintonia con lui e Polverosi. Il più vincete? A prescindere dalle vittorie, era questione di feeling. Nel 2012 tifo per farmi tornare? Lo so, lo so. Come amico mi voleva bene e mi stimava, per questo voleva riportarmi a Firenze. C'erano Manuela Righini e Alessandro che iniziavano le conferenza, li stimavo perché c'era rispetto per il lavoro reciprocamente. Su Rui Costa? Era un discorso tattico, non poteva allenarsi come gli altri perciò lo sostituivo e provavo a spiegarglielo a Rui e ai giornalisti. sono rimasto senza parole, io lo chiamavo Trichecone mio, scherzavamo sempre. Io mi sento a casa quando vengo a Firenze, ho comprato una casa vicino Siena perché amo la Toscana. Alessandro mi è stato sempre vicino, io perdo anche un amico, non solo un giornalista"