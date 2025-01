RANIERI, Percassi ha fatto il lavaggio del cervello ai tifosi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Non sono mai banali le parole del tecnico della Roma Claudio Ranieri che, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha lanciato qualche frecciatina al presidente dell'Atalanta Antonio Percassi: "Il 'modello Atalanta' a Roma è difficile, le aspettative sono diverse. Nei primi 5 anni il presidente Percassi diceva sempre: ‘Dobbiamo salvarci’, facendo il lavaggio del cervello ai tifosi. All’inizio pure Gasperini ha faticato, poi la squadra è salita.

La Roma può fare una cosa del genere? No. La Roma deve fare cosa ha chiesto il presidente: tornare tra le prime per andare in Champions League e poi cercare di competere per lo scudetto. Tu a Roma puoi parlare di salvezza quest’anno che sei partito male, ma già dal prossimo devi lottare per andare in Europa”