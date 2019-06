RANIERI, Pagella da 6,5: "Perfetto nel 3-5-2 di Nicolato"

TuttoMercatoWeb.com, nelle pagelle di Italia-Polonia 1-0 del Mondiale Under-20, assegna 6,5 come voto al difensore Luca Ranieri, che nella scorsa stagione ha giocato a Foggia in prestito ma il cui cartellino è di proprietà della Fiorentina, in campo per novanta minuti nella sfida con i pari età polacchi. Questo il giudizio nella sua pagella: "Sorveglia con proprietà la zona di competenza e quando ne ha l'opportunità si avventura a sinistra per dar vigore alle iniziative di Tripaldelli. Interprete perfetto per il 3-5-2 disegnato da Nicolato fin dall'alba di questo Mondiale".