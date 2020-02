RANIERI, Gol annullato a Ramirez? In SPAL-ACF...

Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, ha presentato in conferenza stampa la sfida del "Grande Torino" contro i granata ed ha parlato così del gol annullato contro il Napoli e del tocco di braccio di Gabbiadini: "Mi hanno detto che c'è stato un episodio dove è stato convalidato il gol, in SPAL-Fiorentina, e poi lo hanno annullato assegnando rigore ai viola. Evidentemente finché non finisce l'azione non si rivede l'immagine. Io sono favorevole al VAR ma sono favorevole anche se c'è qualcosa va fatto vedere a tutti gli arbitri, non solo i santissimi".