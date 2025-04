Ranieri conferma: "Ho detto che smetto e smetterò. Sarà l'ultimo derby"

Nella sua conferenza stampa di presentazione del derby contro la Lazio, in programma per domenica sera alle 20.45, il tecnico della Roma Claudio Ranieri ha parlato anche del fatto che questa sarà la sua ultima stracittadina da allenatore: "Sì, ho detto che smetto e smetterò. Sarà il mio ultimo derby da allenatore della Roma. Ho già risposto, dipenderà dal presidente e dal nuovo allenatore"

Sulla partita contro la Lazio ha aggiunto: "Io quando sono arrivato ho sempre detto che metto la squadra in campo per cercare di vincerla e lo farò anche domenica. Questo non significa che vinceremo. Così come ho fatto con la Juve: loro sono stati bravi nei primi 20 minuti, dove ci ha aggredito, noi siamo stati bravi a farli giocare come volevamo noi e questo è un dato. Poi siamo anche noi andati vicini al gol e lo abbiamo trovato entrambe. Questo significa che la squadra è forte e crede nelle sue ambizioni. L'ambizione è fare il massimo, a me piace fare le cose sotto voce ma con la voglia di voler fare il massimo. Poi starà anche alla Lazio vedere quello che è in grado di fare"