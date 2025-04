Real Betis, i convocati di Pellegrini: Bakambu recupera. Ancora fuori Llorente

Il Betis ha da poco pubblicato sul proprio profilo ufficiale l'elenco dei 21 calciatori che saranno a disposizione del tecnico Manuel Pellegrini per la semifinale d'andata di Conference League in programma domani sera allo stadio Benito Villamarin contro la Fiorentina. Pellegrini recupera soprattutto Bakambu, bomber europeo dei suoi con sette centri in Conference. Per il resto, confermata l'assenza dell'ex Roma Diego Llorente, ancora ai box. Out ancora per infortunio Avila e Roca, mentre sono fuori dalla lista Uefa Carvalho ed Hernandez. Questi i convocati del Betis:

Convocati Real Betis -

Bellerin, Johnny, Bartra, Natan, Antoni, Ez Abde, Bakambu, Ricardo, Adrian, Perraud, Altimira, Fornals, Lo Celso, Isco, Sabaly, Aitor Ruibal, Fran Vieites, Meny, Jesus Rodriguez, Manu Gonzalez, Pablo Garcia.