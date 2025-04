Dagli inviati La Fiorentina parte per Siviglia: con la squadra anche Ndour e Pablo Mari

Ci siamo. La Fiorentina parte in questi istanti (ore 15 circa) alla volta di Siviglia per la semifinale di andata di Conference League in programma domani (ore 21) al Benito Villamarin. Per il primo match contro il Real Betis Raffaele Palladino ha recuperato Andrea Colpani ma soprattutto Moise Kean (qui l'elenco dei convocati), ma il tecnico viola vuole a sé tutti, anche gli indisponibili. Confermata anche la presenza di Danilo Cataldi nonostante la rifinitura fatta a parte stamani.

Partono con la squadra, oltre al dt Roberto Goretti e al dg Alessandro Ferrari, anche Pablo Marì e Cher Ndour, non inseriti in lista Uefa, oltre a Edoardo Bove, comunque a fianco della squadra. L'unico della rosa che rimane a Firenze è Dodo, che dovrà essere - come raccontato da ieri - valutato nei prossimi giorni dopo l'operazione all'appendicite di venerdì scorso. Queste le foto realizzate dall'aeroporto di Peretola.