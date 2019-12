RAIOLA, Haaland al Borussia Dortmund non per soldi

Il procuratore Mino Raiola ai microfoni del Daily Mail ha parlato dello sbarco di Erling Haaland al Borussia Dortmund, che ha battuto la concorrenza di club come Manchester United e Juventus, spiegando che la scelta non è stata fatta in base solo ai soldi: “L’offerta del Manchester United era buona, ma non è stata una questione economica. Il giocatore, in questa fase della sua carriera, ha preferito il Borussia. Haaland ha sentito che questo era il passo giusto per la sua carriera preferendo il club tedesco al Manchester United che era il club con cui ha avuto il contatto più diretto conoscendo Solskjaer”.