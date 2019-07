RAFINHA, Tre offerte. Lui vorrebbe la Spagna ma...

Come scrive il media spagnolo Sport, per Rafinha si sono fatte avanti con il Barcellona soprattutto tre squadre: Valencia, Atalanta e Fiorentina. La squadra blaugrana deciderà la destinazione del proprio giocatore dopo la tournée in Giappone, anche se lo stesso Rafinha al momento sembra preferire la soluzione che lo lascerebbe in Spagna, con il Valencia di Marcelino che dunque è in pole. Non sono da scartare però - aggiunge il quotidiano - anche le ipotesi italiane, dal momento che l'Atalanta garantirebbe la Champions League e la Fiorentina sta iniziando un nuovo progetto ambizioso (in realtà Pradè dall'America ha smentito l'interesse per il blaugrana, ndr).