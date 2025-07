Sorrentino va giù duro: "Martinelli vice De Gea, errore enorme: deve giocare"

Stefano Sorrentino, ex portiere tra le altre di Chievo e Palermo, ha commentato a Radio Bruno la scelta da parte della Fiorentina di promuovere come vice De Gea il classe 2006 Tommaso Martinelli. Ecco alcune delle sue impressioni in merito: "Tenere Martinelli come riserva di De Gea è un errore enorme, grosso come una casa. Finora ha dimostrato il suo valore solo sulla carta: ha bisogno di giocare, di mettere in mostra il suo talento, ma anche di commettere errori, perché è proprio attraverso gli sbagli che si cresce. Al momento, quale squadra gli affiderebbe il ruolo di titolare? Anche Aquilani ha cominciato dalla Triestina, poi è arrivato alla Roma e al Liverpool... Fare gavetta è fondamentale per chiunque. Non vedo nemmeno la possibilità di una rotazione tra lui e De Gea.

Per me Martinelli è un talento autentico, straordinario. Ma deve scendere in campo. Se io avessi avuto le sue qualità alla sua età, prima di fare il secondo in Serie A sarei andato a giocare in Serie B. Sono arrivato a giocare fino a 40 anni perché ho sempre avuto continuità: nulla ti forma come la partita".